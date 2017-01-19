NBA》杜蘭特打雷霆就發飆 轟本季新高40分打臉魏少

杜蘭特（左）、魏斯布魯克（右）。（法新社）

〔記者廖聿偉／台北報導〕杜蘭特碰上老東家雷霆再度發飆，繼上次兩軍交手轟下39分後，今於主場再砍下全場最高40分，魏斯布魯克也用27分、15籃板和13助攻的「大三元」回擊，但美中不足的是發生10次失誤，勇士於第三節大爆發轟下37分，拉開15分差距，終場121：100擊敗雷霆，本季兩度對戰全勝。

杜蘭特去年夏天離開雷霆，投靠勇士，和昔日戰友魏斯布魯克產生嫌隙，兩人口水戰從季前自今不曾停過，兩人在場上互動不多，杜蘭特坦言，「心情仍然很複雜，對決雷霆很難只當成一場普通的例行賽，畢竟這是我效力過九年的地方。」

上半場雙方戰成56平手，但勇士再度於第三節發威，單節打出37：22的攻勢，奠定勝基；勇士是本季最擅長打第三節的球隊，單節平均能攻下30.5分、能領先對手5.4分，都是全聯盟最佳。

勇士本場三分球命中率高達47.6%，柯瑞攻下24分、8助攻，K.湯普森則挹注14分、格林12分、11籃板；雷霆歐拉狄波貢獻20分，中鋒坎特22分，其餘隊有得分皆未能突破雙位數。

魏斯布魯克。（美聯社）

杜蘭特（左）、魏斯布魯克（右）。（法新社）

柯瑞。（歐新社）