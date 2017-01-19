NBA》魏少走步走到「渾然忘我」 主播笑翻天（影音）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今到客場面對勇士，終場以100：121輸球。該場比賽中，「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）的一次走步到「渾然忘我」，讓現場主播大笑。

這場比賽第三節剩下7分多鐘，雙方63：63平手，杜蘭特（Kevin Durant）投進三分球，讓勇士超前。魏斯布魯克接獲隊友發球後，左手示意比戰術，但右手卻「抱著」球走，完全沒發覺自己走步，之後他運球後被裁判吹走步。

現場主播看到重播畫面，哈哈大笑，許多網友也樂翻，有網友就說：「比戰術比到忘我了。」