中職》客座打教貝茲抵台 猿隊球員清一色生面孔
2017/01/19 16:16
貝茲。（桃猿球團提供）
〔記者羅志朋／台北報導〕Lamigo桃猿加拿大籍客座打擊教練貝茲（Todd Betts）今天（1月19日）抵台，並已南下屏東與球團會合，春訓期間將協助指導猿隊打者。
43歲的貝茲2006年效力La new熊，季中因傷遭解約，總計出賽49場，繳出打擊率0.343、3轟、37打點的成績，當年和他在熊隊一起並肩作戰的隊友，如今都已不在猿隊陣中或轉任教練。
貝茲退役後回到家鄉加拿大安大略省擔任教練，曾在2012年開設個人棒球教室「4 corners」，他表示，「在來台之前已初步研究過中華職棒投高打低的狀況，球團也提供給我隊上投打以及相關對戰的資料，我可以馬上進入狀況。」
貝茲選擇「26」作為背號，春訓球衣則以「Todd」為名，他說，「我很想念這裡，在家鄉都還穿著La new的外套，感覺真的很不錯。」
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