富邦盃》勝投自己打 興穀先發周子瑋開轟退竹市東園

興穀國小周子瑋投打俱佳，不但擔任先發投手，又在三局下敲出全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕在球場上戴著變色眼鏡的興穀投手周子瑋，光是站在投手丘就是場上焦點，他今天不但先發5局只掉2分，更在第三局轟出全壘打，率隊以9：2提前5局擊敗竹市東園。

興穀王牌投手是此役擔任捕手的張趙紘，但他因為手臂休養而由二號投手周子瑋扛起重任，綽號叫做「周星星」的他，前三局只被敲1支安打，第四局遭遇亂流被敲4安打失掉2分，總計5局狂飆6K。周子瑋表示變化球可以在投更好，守備上也都有幫忙。

興穀國小周子瑋投打俱佳，不但擔任先發投手，又在三局下敲出全壘打。（記者陳志曲攝）

不僅投球上有發揮，周子瑋此役打擊更亮眼，第三局在一壘有人轟出兩分砲，第四局又在擊出2分打點的安打，單場灌進4分打點，興穀總教練施宏明也讚賞，周子瑋打擊的爆發力很不錯。

除了周子瑋之外，身高僅140公分的謝於哲更在第四局生涯首支場外全壘打，他的身材瘦小但卻鎮守三壘，外號正好就叫做「小鋼炮」。施宏明表示，謝於哲雖然沒有很高，但志氣與實力都不錯，「其他隊伍看他個子小，守備都拉得很近，殊不知球都飛得很遠。」

興穀國小謝於哲敲出全壘打，回到休息區與隊友開心擊掌。（記者陳志曲攝）

興穀國小謝於哲敲出全壘打，回到休息區與隊友開心擊掌。（記者陳志曲攝）