澳網》最大冷門！喬帥次輪落馬衛冕失利
2017/01/19 16:40
喬科維奇不僅不能寫3連霸，還在次輪爆冷出局。（歐新社）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲網球公開賽男單次輪大爆冷門！志在賽史第7冠、三連霸的塞爾維亞第2種子喬科維奇（Novak Djokovic）次輪陷入苦戰，歷經4小時48分鐘的5盤馬拉松拉鋸，意外以6：7（8：10）、7：5、6：2、6：7（5：7）、4：6不敵世界排名117的烏茲別克超級黑馬伊斯托明（Denis Istomin），喬帥跌破各界眼鏡64強提前出局，徒留2007年後賽史最差戰績。
30歲的喬帥，堪稱近年來澳網之王，自2008年起豪奪6冠，迄今生涯12座大滿貫男單冠軍當中，多達半數在墨爾本公園搶下；而且他從2005年起連續13年參賽，除了頭2年菜鳥時期一戰出局，之後至少都殺進16強。沒想到去年底丟了世界球王頭銜，如今又在拿手的澳網福地遭遇重挫，賽後喬帥無奈揮手離開中央球場，失望之情溢於言表。
反觀靠著去年底外卡賽奪冠才能參戰的「眼鏡俠」伊斯托明，則硬是中止了對戰喬帥的5連敗，賽後他還認為這沒什麼好意外的，「因為我準備很久，臨場發揮出色，贏球很正常啊，」伊斯托明也感謝媽媽為首的場邊教練團隊，並認為這場職業生涯最大勝利，帶給自己很大信心，「我往後更有本錢與頂尖高手較量！」
「眼鏡俠」伊斯托明擊敗前任球王，亢奮地大吼。（美聯社）
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