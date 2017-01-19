NBA》把一哥當空氣？柯瑞想找杜蘭特擊掌卻...（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰來訪的雷霆，以121：100拿下勝利。此役攻下24分的柯瑞，第3節時卻出了個小糗，原本他打算與隊友杜蘭特擊掌，不過對方似乎沒注意到他，讓他只能尷尬的對著空氣拍掌。

第3節時，杜蘭特倒地，隊友湯普森（Klay Thompson）把他拉起來後，杜蘭特隨即把目光轉向前隊友魏斯布魯克（Russell Westbrook），兩人在場上也有短暫交談。

不過，整段影片的亮點卻是杜蘭特身後的柯瑞，原本他打算跟杜蘭特擊掌，手都伸出去了，才發現隊友根本沒看到，最後他只能自己落寞的拍空氣，場面有些尷尬又好笑，外媒也特地剪輯了這段影片，還重播柯瑞自己拍掌的畫面。

杜蘭特此役大爆發，攻下40分12籃板，而柯瑞則有24分8助攻的進帳。

柯瑞。（法新社）

杜蘭特。（美聯社）