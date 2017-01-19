NBA》七六人二連勝 卡文頓：最近打球很有樂趣
2017/01/19 18:20
卡文頓。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕本月至今七六人出賽8場，贏下6場，近期與尼克一戰成名的前鋒卡文頓（Robert Covington）接受訪問時表示，他在球隊中得到了很多的「樂趣」。
「我們已經慢慢在改變球隊，最近我們真的打得不錯。」卡文頓表示最近大家都非常開心，「這是我們這段時間打得最好的球。」
卡文頓也提到，以往球隊在戰術的執行上一直做不到位，但「最近我們真的很專注在戰術的執行上。我們知道該如何防守，而且球員間彼此也變得更有責任。」
今日七六人以94：89成績輕取東區排名第2的暴龍，再度奪下2連勝。
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