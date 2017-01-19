三級跳女神洪珮寧 世大運放眼破紀錄

洪珮寧比賽照。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕今日臺北廣播電台「運動Spotlight」節目，農曆年假前壓軸邀請到臺灣本世紀三級跳成績最佳美少女「洪珮寧」，來空中與各位談談田徑項目中的三級跳，珮寧也希望大家都能勇敢挑戰極，站上自己心中的舞台。

田徑分為田賽與競賽，田賽包括投擲和跳躍兩類，跳躍類有跳高、撐竿跳高、跳遠和三級跳遠，珮寧擅長三級跳遠，會走上這條路，是因為以前念書早自習坐不住，就和朋友一起加入田徑隊。

珮寧表示三級跳結合單腳跳及換腳跨步跳，最後與跳遠一樣做落地的動作；跳遠則是起跑踩板後起跳。比賽規則與跳遠一樣，預賽每人都有三次的跳遠成績，取前八位選手進入決賽，決賽也有三次起跳的機會，在六跳成績當中取最好的成績來排名次。

在三級跳遠這項運動中，讓她學到設定目標的重要，再來是全力以赴完成，他表示很喜歡起跳後飛起來的感覺，每次起跳都全力達到設定的成績，每次達標都會增添自信。面對瓶頸每次練習都會檢視自己哪裡不好，她也鼓勵大家：「每天進步一點點，就會離成功更近一步。」

農曆春節將近，因長期在訓練中心的緣故，珮寧想利用這次年假跟家人親戚們多相處，也開玩笑說年菜要「吃好吃滿」才有力氣比賽，面對即將到來的世大運，珮寧將目標設立在破全國紀錄，努力將獎牌留在自己的故鄉。

洪珮寧最佳成績。（世大運執委會提供）

洪珮寧於2013年到2015年間在日本大學個人選手全大會拿下三連霸的成績。（世大運執委會提供）