MLB》明年名人堂有誰？美媒點名瓊斯、松井秀喜

松井秀喜。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕2017大聯盟名人堂今天公布，名捕「I-Rod」羅德里格茲（Ivan Rodriguez）、太空人退役名將巴格威爾（Jeff Bagwell）和雷恩斯（Tim Raines）入選，美媒今也開始臆測明年人選，除了退役不久的瓊斯（Chipper Jones）是熱門人選外，日籍傳奇打者「哥吉拉」松井秀喜也入列。

依據大聯盟名人堂入選資格，球員需具備10年以上資歷、並至少退休5年，還得獲得全美棒球記者協會75%同意票，因此明年的名人堂資格需是界在2012年退役的1990至2000年代的球員。

2018年名人堂票選第1年入圍的球員當中，美媒最看好勇士傳奇球星瓊斯和生涯612轟巨砲湯米（Jim Thome）脫穎而出，費城人三壘金手套得主羅倫（Scott Rolen）、荷蘭隊前國手瓊斯（Andruw Jones）也是熱門人選。另外，旅美生涯10年的松井秀喜，也在明年符合名人堂基本門檻，若他能順利入選，也將成為首位名人堂日本球員。

2012年瓊斯於勇士主場退休，隔年入選勇士對名人堂並退休他的10號球衣。（資料照，法新社）