NBA》浪花三分球太狂 傳奇射手讚：未來稱霸排行榜

湯普森（左）、柯瑞（右）。（資料照，歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士「浪花兄弟」柯瑞與湯普森兩人優異的外線能力，屢屢改寫NBA紀錄，也為聯盟興起一股「三分球熱潮」，傳奇三分射手史托雅克維奇（Peja Stojakovic）對於兩人的表現也盛讚，認為他們將會稱霸聯盟的三分球進球榜。

史托雅克維奇在2010-2011那年球季結束後退休，球員時期的他，也以優異外線能力著稱，生涯共投進1760顆三分球，目前排名歷史第13位，而柯瑞（Stephen Curry）至18日前，生涯累積1749顆進球，只差一點就能超越史托雅克維奇的紀錄。

「每隔個10至15年，都會有偉大的球員誕生，他會讓我們看到不同於以往的比賽，這也是籃球比賽最特別的地方」對於紀錄被打破，史托雅克維奇抱持著樂觀其成的態度，「紀錄就是用來被打破的，而柯瑞就是那個打破紀錄的人，他如果和湯普森（Klay Thompson）繼續這樣投下去，並一直維持這個狀態，早晚會成為排行榜的第一、二名」。

現年28歲的柯瑞生涯已經投進1749顆三分球，他在上一季，單季就砍進402顆，若以這樣的速度，要超越目前排行第一、投進2973顆三分球的艾倫（Ray Allen），大約再3到4個球季就能達成，而目前才26歲的湯普森則投進1185顆（截至18日）。

史托雅克維奇表示，兩人年紀尚輕，若能健康的打下去，確實很有機會稱霸三分球排行榜。

史托雅克維奇（右）。（資料照，路透社）