NBA》拒談交易、禪師不合 甜瓜怒斥：很厭倦

甜瓜。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克戰績不盡理想，一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）近日不但陷入交易傳聞，與總管「禪師」傑克森（Phil Jackson）間的衝突更擺上檯面。儘管安東尼一再聲明自己會繼留，但仍有消息指出他很可能就此離開，對此，甜瓜表示每次要回應媒體這些問題，真的「很厭倦」。

今日安東尼與禪師會談後受訪時表示，對於這些話題已經非常厭倦，並直言自己才最應該是得到答案、製造問題的人，「即使我不想再談論這個，但事情演變成這樣，我只能回答，因為這是工作的一部份。」

安東尼也提到和禪師的對話很短暫，連一個小時都不到，「並沒有打算要離開（尼克）。」他也表示，身為球員一定會想辦法保護自己，擁有霸王條款很困難，而「當你擁有這個（霸王條款）時，你就有權利保護與照顧好自己。因為這很難得。」

安東尼說：「我會留下來，不必向任何人證明。我不覺得我需要再談論這個，因為大家都看的出來。」