高爾夫》Golfzon捐贈室內訓練設備 助國手培訓
2017/01/19 19:20
南韓Golfzon公司副社長金周賢（左2）捐贈訓練設備給台灣高協，今天舉行啟動儀式。（記者趙新天攝）
〔記者趙新天／桃園報導〕南韓高爾夫訓練模擬器主要廠商Golfzon，今天下午捐贈兩套價值300萬元的器材給台灣高協，作為協助高爾夫培訓選手之用。
專程來台出席簽約儀式的Golfzon副社長金周賢表示，該公司過去一直與台灣高球界密切合作，今年世界大學運動會即將在台北市舉行，捐贈這些訓練模擬器給台灣高協，希望幫助台灣選在世大運打出好成績。
今天簽約儀式之後，也由國手洪若華、楊浚頡試用這套系統，楊浚頡表示，GDR訓練模擬器可以讓選手在天候狀況不理想的時候，也能模擬球場攻略進行訓練。
洪若華則說：「這套系統可以了解自己揮桿相關的數據，包括桿頭速度，出球角度，球的落距離、滾動距離，也可以透過鏡頭錄影知道自己揮桿動作的細節，對訓練很有幫助。」
這套系統是南韓高球界普遍運用的輔助工具之一，除了透過系統了解選手的相關數據，背後還有完整的訓練計畫和教練協助調整的部分，若能在硬體設備之外也引進人才與訓練觀念，對培訓選手會有更大幫助。
國手洪若華（左）與楊浚頡都認為，GDR模擬器有助於培訓練選手的日常訓練。（記者趙新天攝）
專業教練楊之華雖然穿著高跟鞋，仍舊示範Golfzon GDR訓練模擬器的操作方式。（記者趙新天攝）
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