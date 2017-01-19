澳網》爆冷擊敗喬帥 烏茲別克黑馬差點不能打球

伊斯托明在澳網次輪爆冷擊敗喬科維奇。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕來自烏茲別克、世界排名117的伊斯托明（Denis Istomin）今在澳網和喬科維奇大戰5盤，最後眼鏡俠爆冷擊敗前球王，這名年屆30的黑馬也獲得媒體關注，但其實伊斯托明曾差點因為車禍再也不能打球。

出生於俄羅斯奧倫堡的伊斯托明自兒時被母親帶進網球世界，也由母親一手栽培，但因為2001年一場車禍，伊斯托明手和腿受了嚴重的傷，不僅當時才15歲的他青少年時期幾乎與網球絕緣，還被醫生宣步永遠都無法再拿起球拍。幸運的是，伊斯托明在住院3個月、淡出體壇2年後，2003年重返球場，並一腳踏入職業賽事。

伊斯托明在2010年美網對納達爾一戰繳出精采表現，年終取得男單世界排名39，是第一位烏茲別克籍選手達成此壯舉，還因此獲頒烏茲別克網協致贈的大冰箱。2012年8月再向上攀升至世界排名33，也是他個人生涯最高，目前則暫居世界排名117。

去年伊斯托明於亞太區外卡戰驚險取得澳網外卡門票，首輪擊敗克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig）後，次輪遭逢澳網天王喬科維奇，卻跌破眼鏡力阻喬帥的三連霸之路，而這只是伊斯托明第2次打進澳網第三輪，過去他參加的大滿貫賽事中，以2012年溫布頓公開賽和2013年美網打進第四輪最佳。

喬科維奇過去大滿貫賽事從未輸給世界排名100後的對手，且先前對戰伊斯托明5次都拿下勝利，賽後他雖然不滿自己的表現，仍大讚伊斯托明：「即使對戰處於劣勢，丹尼斯（Denis）在重要時刻不曾顯現他的緊張。他沒有打過太多大比賽，但所有事情都在他的掌握之中，這是屬於他的日子，他打得更好，無庸置疑地他應得這場比賽。」

至於贏家伊斯托明則表示，對喬科維奇感到很抱歉，但也對自己的表現很驚訝，「第3盤開始我感覺腿抽筋了，但我撐了下來，這場勝利對我意義非凡，現在我感覺自己可以和這些頂尖的球員打球。」

伊斯托明在澳網次輪爆冷擊敗喬科維奇。（法新社）