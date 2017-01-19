棒球》「森林王子」張泰山最想跟高中生說的話是⋯

「森林王子」張泰山受邀至善高中演講，獲贈巨型相框。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕在中華職棒締造7項打擊紀錄締造者「森林王子」張泰山，今天受邀參加桃園市大溪區至善高中的學期末結業式跟學生進行一場棒球生涯對話，身經百戰的他，將成長經歷與棒球生涯奮鬥的過程，分享給正在築夢的學生們，期勉學生達成夢想一定要努力付諸行動。

來自台東縣東河鄉泰源村的張泰山，是阿美族原住民，篤信基督教，戰績輝煌的他，在中華職棒史上是一位超級球星，曾經獲得2次年度安打王，3次年度金手套奬，4次年度打點王，7次年度總冠軍，9次年度最佳十人奬並且19次入選年度全明星賽，為中華職棒史上全壘打、打點、得分、安打等生涯最多紀錄的保持人。

不過，儘管在中華職棒史是實至名歸的紀錄王，在職棒生涯當中他也面臨過低潮，他以自己親身經歷的努力經驗過程來勉勵在場學生，也分享他是如何勇敢面對堅難，突破困境，而幽默風趣的他，讓全場師生聚精會神地，感受傳奇球星的演說魅力。

由於張泰山參加NIKE青棒訓練營受訪時，表示非常期待能重返球場，一圓他在中華職棒史上首位達成300轟的夢想，校方貼心的將他揮棒的英姿製作成巨型相框並寫上「達成生涯300轟」字樣贈送給張泰山，期待並預祝他能夠完成創舉。

「森林王子」張泰山受邀至善高中演講，獲贈巨型相框。（記者李容萍攝）

「森林王子」張泰山受邀至善高中演講，獲贈巨型相框。（記者李容萍攝）