NBA》 反擊魏少 帕丘利亞：我打球不髒
2017/01/19 22:06
Zaza Pachulia responds to Russell Westbrook saying he's going to get the big man back. pic.twitter.com/M0TV1jvH7X— Chris Haynes （@ChrisBHaynes） 2017年1月19日
〔體育中心／綜合報導〕今日勇士與雷霆之戰，第2節時，勇士中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia）和「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）兩人在場上有了肢體接觸，賽後魏少向媒體放話會「討回來」，而帕丘利亞也對此做出了回應。
帕丘利亞表示，自己並不在意這些評論，也回應如果魏少認為他的球品不好，「那他可以討回來。」
帕丘利亞提到，這已經是他NBA生涯的第14年，「大家都知道我打球很認真，而且並不髒，如果這是惡意犯規、那就只是惡意犯規。這一點都不髒，所以我並不擔心。」
此役帕丘利亞上場19分鐘，繳出5分、6籃板、2助攻、1抄截。
帕丘利亞。（法新社）
相關新聞
- NBA》第2節被肘擊 魏少放話：討回來！
- NBA》美媒評魏少 ：「他不可能成為一線球星」
- NBA》魏少走步走到「渾然忘我」 主播笑翻天（影音）
- NBA》杜蘭特打雷霆就發飆 轟本季新高40分打臉魏少
- NBA》勇士中鋒好兇狠 往魏少臉部「肘擊」...（影音）
推薦新聞
-
中職》陳偉殷協助調整 鄭凱文投球更順2017/01/19 22:43
-
NBA》遵守與祖父的約定 湯普森忍住悲傷完成比賽2017/01/19 21:05
-
高爾夫》Golfzon捐贈室內訓練設備 助國手培訓2017/01/19 19:20
-
NBA》七六人二連勝 卡文頓：最近打球很有樂趣2017/01/19 18:20
-
NBA》浪花三分球太狂 傳奇射手讚：未來稱霸排行榜2017/01/19 18:17