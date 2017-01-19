NBA》 反擊魏少 帕丘利亞：我打球不髒

Zaza Pachulia responds to Russell Westbrook saying he's going to get the big man back. pic.twitter.com/M0TV1jvH7X — Chris Haynes （@ChrisBHaynes） 2017年1月19日

〔體育中心／綜合報導〕今日勇士與雷霆之戰，第2節時，勇士中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia）和「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）兩人在場上有了肢體接觸，賽後魏少向媒體放話會「討回來」，而帕丘利亞也對此做出了回應。

帕丘利亞表示，自己並不在意這些評論，也回應如果魏少認為他的球品不好，「那他可以討回來。」

帕丘利亞提到，這已經是他NBA生涯的第14年，「大家都知道我打球很認真，而且並不髒，如果這是惡意犯規、那就只是惡意犯規。這一點都不髒，所以我並不擔心。」

此役帕丘利亞上場19分鐘，繳出5分、6籃板、2助攻、1抄截。

帕丘利亞。（法新社）