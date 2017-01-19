CBA》情緒失控揍林志傑 翟曉川接受處分

林志傑和中國球員翟曉川爆發肢體衝突。（取自搜狐）

〔體育中心／綜合報導〕台籃球星「野獸」林志傑在13日和北京球員翟曉川爆發衝突，翟曉川因對林志傑揮拳，當下遭驅逐出場，之後CBA聯盟也對他施以禁賽3場，北京隊也遭罰款5萬人民幣，今天翟曉川再談衝突坦承自己「情緒失控」，願接受禁賽懲罰。



1月13日林志傑和翟曉川發生肢體衝突，翟曉川遭罰3場禁賽，對此他表示為球隊帶來一些困難，但相信隊友會更努力完成場上的比賽。回到衝突當晚，翟曉川也首度表達歉意，「可能自己已經控制不住情緒，事後回到酒店，回想當時的情況，確實有些衝動，也接受籃協對我的處罰。」

另一事主林志傑於17日被籃協予以嚴重警告，若翟曉川之後因此受傷，CBA聯盟也將追加處罰給林志傑。