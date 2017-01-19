NBA》遵守與祖父的約定 湯普森忍住悲傷完成比賽
2017/01/19 21:05
湯普森。（資料照，法新社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在奧克蘭主場迎戰雷霆，陣中主力湯普森原本已經到波特蘭探望重病的祖父，但卻因為祖父的鼓勵，讓他決定再飛回奧克蘭完成這場比賽。
勇士與雷霆一役，所有人把目光集中在杜蘭特（Kevin Durant）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）對決這件事情上，但其實這場比賽背後還有個感傷的小故事。
為了病重的祖父，湯普森（Klay Thompson）早在兩天前就向球隊告假，並前往波特蘭陪伴祖父，而這也很可能是祖孫倆最後相聚的時光。雖然人在醫院，但湯普森祖父仍惦記著孫子還在球季中這件事情，見到面後便要他趕緊回到隊上完成比賽，於是帶著祖父的期待，湯普森又飛回奧克蘭，出席與雷霆的比賽。
隊友帕丘利亞（Zaza Pachulia）透露，當他看到湯普森出現在休息室時，覺得非常驚訝，一方面也慶幸他的祖父還健在這件事情，他表示，雖然湯普森嘴上說，祖父還活著，但感覺的出來他的心情很失落，也掛記著遠在波特蘭的祖父。
據《Yahoo Sports》報導，湯普森是個敬業的球員，也不常受傷病困擾，生涯至今435場比賽中，他出賽426場（截至18日），鮮少缺陣，若不是因為和祖父感情深厚，希望能多些時間陪伴他，湯普森並不會輕易缺席比賽。最後湯普森為了遵守與祖父的約定，他選擇回到球場，做他該做的事情，帶著複雜的情緒上陣，此役繳出14分4籃板3助攻的成績。
相關新聞
- NBA》浪花三分球太狂 傳奇射手讚：未來稱霸排行榜
- NBA》第2節被肘擊 魏少放話：討回來！
- NBA》哈登三分球射鹿 大跳「大鬍子之舞」慶祝（影音）
- NBA》把一哥當空氣？柯瑞想找杜蘭特擊掌卻...（影音）
- NBA》魏少走步走到「渾然忘我」 主播笑翻天（影音）
推薦新聞
-
NBA》遵守與祖父的約定 湯普森忍住悲傷完成比賽2017/01/19 21:05
-
高爾夫》Golfzon捐贈室內訓練設備 助國手培訓2017/01/19 19:20
-
MLB》明年名人堂有誰？美媒點名瓊斯、松井秀喜2017/01/19 18:39
-
富邦盃》非法阻擋被攻超前分 葉君璋外甥黃丞翊好沮喪2017/01/19 17:48
-
澳網》最大冷門！喬帥次輪落馬衛冕失利2017/01/19 16:40