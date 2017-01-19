NBA》遵守與祖父的約定 湯普森忍住悲傷完成比賽

湯普森。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在奧克蘭主場迎戰雷霆，陣中主力湯普森原本已經到波特蘭探望重病的祖父，但卻因為祖父的鼓勵，讓他決定再飛回奧克蘭完成這場比賽。

勇士與雷霆一役，所有人把目光集中在杜蘭特（Kevin Durant）與魏斯布魯克（Russell Westbrook）對決這件事情上，但其實這場比賽背後還有個感傷的小故事。

為了病重的祖父，湯普森（Klay Thompson）早在兩天前就向球隊告假，並前往波特蘭陪伴祖父，而這也很可能是祖孫倆最後相聚的時光。雖然人在醫院，但湯普森祖父仍惦記著孫子還在球季中這件事情，見到面後便要他趕緊回到隊上完成比賽，於是帶著祖父的期待，湯普森又飛回奧克蘭，出席與雷霆的比賽。

隊友帕丘利亞（Zaza Pachulia）透露，當他看到湯普森出現在休息室時，覺得非常驚訝，一方面也慶幸他的祖父還健在這件事情，他表示，雖然湯普森嘴上說，祖父還活著，但感覺的出來他的心情很失落，也掛記著遠在波特蘭的祖父。

據《Yahoo Sports》報導，湯普森是個敬業的球員，也不常受傷病困擾，生涯至今435場比賽中，他出賽426場（截至18日），鮮少缺陣，若不是因為和祖父感情深厚，希望能多些時間陪伴他，湯普森並不會輕易缺席比賽。最後湯普森為了遵守與祖父的約定，他選擇回到球場，做他該做的事情，帶著複雜的情緒上陣，此役繳出14分4籃板3助攻的成績。