MLB》5年前的今天達比修簽大約 美媒：很値得

達比修有。（資料照，法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕5年前的今天，達比修有和遊騎兵簽下一紙6年6000萬美元（約新台幣19億元）的大約，展開旅美生涯，今美媒總結達比修至今的表現給予肯定，認為這是筆值得的投資。

達比修有在2011年季後申請入札制度挑戰旅美，最後以入札金5170萬美元、6年約定遊騎兵，如今還剩下一年約待走，美媒《Fort Worth》今撰文評價這張合約指出，達比修健康時無疑是大聯盟頂尖的投手之一。

達比修在2015年因韌帶重建手術（Tommy John）整季報銷，直到去年5月才回歸，不過2016年17場比賽中拿下7勝5敗、防禦率3.41，以開過TJ手術的投手來說，這樣的成績已相當可觀。達比修旅美最佳的一季是在2013年，當年209.2局繳出13勝9敗、防禦率2.83，277次三振傲視聯盟，並獲選年度美聯賽揚第2。

扣除傷勢報銷的一季，達比修4季100場出賽、645.2局拿下46勝30敗、防禦率3.29，812次三振，僅249次保送，總結這4季達比修這紙大約確實是很値得的投資，不過美媒也點出，達比修唯一的問題在於能否恢復過往身手，再次主導比賽。