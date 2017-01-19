澳網》蠻牛三盤寫意晉32強 走出傷勢「不能要求更多了」
2017/01/19 22:48
〔記者石毓琪／綜合報導〕西班牙「蠻牛」納達爾次輪交手塞浦路斯老將巴格達提斯（Marcos Baghdatis），以6：3、6：1、6：3直取三盤晉級32強，下一場比賽將和19歲德國「費爸殺手」茲維列夫（Alexander Zverev）爭取16強門票。
納達爾直落三晉級。（路透）
納達爾自2014年法網後就沒再贏過大滿貫冠軍，不過這次澳網來勢洶洶，今天遭逢世界排名36的巴格達提斯，蠻牛延續先前對戰8勝1敗的優勢，輕鬆寫意直落三晉級。被問及是否已完全走出去年傷勢？納達爾說，「我很高興來到這裡，現在沒有受傷，我想我也不能再要求更多了。」
納達爾表示，身體現在沒有傷痛，雖然職業生涯已傷痕累累，但沒有怨言，「我已取得了不少成功，也打過不少充滿回憶的比賽，我不能抱怨，我要去享受在球場上的每一刻。」下一戰將遇第24種子茲維列夫，納達爾坦言是場硬仗，「他很有天賦，是潛在型的贏家，每一站都在進步，未來有可能登上世界第一。」
納達爾下一戰將和德國茲維列夫交手。（路透）
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