中職》陳偉殷協助調整 鄭凱文投球更順

中信兄弟投手鄭凱文。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕馬林魚左投陳偉殷去年季後返台在師大自主訓練，儲備新球季能量，也像「陳教練」，一起練習的球員從他身上挖寶，不只宋家豪、王溢正等人有收穫，中信投手鄭凱文經殷仔協助調整，成效也不錯。

鄭凱文前年8月開刀清除右手骨刺後，球季提前報銷，努力復健換來去年開季復出，撐完一整年，從先發到後援都有他吃重演出，即便打擊年，防禦率4.53仍是本土最佳，僅次於首位的羅力。

但也因從復健開始幾乎沒休息，鄭凱文坦言會累，且自認去年表現不理想，因而婉拒參加今年3月經典賽，全力準備新球季。

去年季後休1個月，鄭凱文開始到師大自主訓練，陳偉殷分享自己的經驗及練習方法，協助鄭凱文調整，讓他有「全新開始」的感覺。

「偉殷幫我全部看過一次，給很多建議，我用他的方式去投球，改掉一些不好的動作，重新調整。」鄭凱文笑說，陳偉殷真的很會教，不只讓他改變許多，宋家豪、王溢正等人也獲益良多。

回到球隊春訓，鄭凱文也拋開過去習慣的日式訓練，改用美籍教練團的調整方式。依往年進度，鄭凱文此時應已進牛棚練投2、3次，今年在美籍教練要求下，牛棚次數變少，但每天傳接球的量增加，他認為這也算另種方式的牛棚。

中信投手群尚未有明確定位，鄭凱文說，無論先發或後援都是有好有壞，交給教練決定再做調整，現階段不會想太多。

鄭凱文去年月薪達52萬元，但與中信的2年合約已到期，今年重新議約，尚未定案，他盼能再獲複數年約，但一切交給經紀公司處理，自己先專注練習。