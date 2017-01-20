詹氏姊妹力拚混雙16強 今日賽事轉播與預告

2017/01/20 07:10

詹詠然、詹皓晴。（資料照，記者林正堃攝）

早安，自由體育為大家獻上精彩賽事與轉播!

澳洲網球公開賽職業組賽事，台將僅剩混雙「詹氏姊妹」詹詠然和詹皓晴力拼開胡晉級16強，喜愛網球的球迷千萬不要錯過!

早上8點騎士將主場迎戰太陽，兩隊上次交手太陽僅以4分差落敗，此役能不能上演復仇戰，敬請期待!

喜歡看學生籃球嗎?沒有HBL沒關係，UBA大專籃球聯賽預賽將接力進行，喜歡熱血賽事的朋友，記得鎖定!

NBA
08：00 太陽vs.騎士（FOX體育2台）
11：30 灰狼vs.快艇（緯來體育）

澳網
08：00開始（FOX1、3台）

UBA
13：00 中科vs.世新（FOX體育2台）
14：45 首府vs.台藝（FOX體育2台）
16：30 北市vs.醒吾（FOX體育2台）
18：15 義守vs.台科（FOX體育2台）

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