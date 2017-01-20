日職》除了松阪大輔 這些「薪水小偷」也要力圖振作

〔體育中心／綜合報導〕「平成怪物」松坂大輔回鍋日職後，與軟銀簽約三年，卻因為受傷，兩年來僅在一軍亮相一場。日媒點名本季期待復活的選手除了松坂大輔外，還有歐力士王牌投手金子千尋、阪神鳥谷敬、軟銀攝津正。

松坂大輔。（資料照，美聯社）

松坂大輔在2014年12月以3年12億日圓（約新台幣3億元）加盟軟銀，還披上象徵王牌投手的背號18號，但他表現欠佳，兩個球季以來只在一軍登板一場比賽，他季後還到波多黎各參加冬季聯盟進行調整。

鳥谷敬。（資料照，記者林正堃攝）

年薪4億日圓的鳥谷敬，上季繳出7轟、36分打點、2成36打擊率。《BASEBALL KING》報導，他的表現欠佳還因此被球隊移出先發名單，中止個人連續667場先發出賽的紀錄，遊擊手的位置還被新人北條史也搶走。現年35歲的鳥谷敬本季表現是否能回神，值得關注。

金子千尋。（圖片取自歐力士的臉書）

而日職年薪最高的金子千尋，他在2014年以16勝5敗、防禦率1.98的成績拿到「澤村賞」，該年季後與球隊簽下4年大合約，近兩年的年薪為5億日圓。金子千尋連續兩個球季僅各繳出7勝的成績，表現不符期待。

攝津正。（資料照，記者詹朝陽攝）

軟銀先發投手攝津正上季的年薪有4億日圓，但表現卻相當糟糕，整季僅出賽7場，繳出2勝2敗、防禦5.59的成績，季中一度被下放至二軍。由於軟銀先發好手眾多、競爭激烈，攝津正重返先發的難度更高。