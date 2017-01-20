澳網》喬帥爆冷輸球 前教練貝克：他必須做出犧牲

喬科維奇（右）與前教練貝克（左）。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第二的前球王喬科維奇（Novak Djokovic）昨爆冷輸給烏茲別克伊斯托明（Denis Istomin）止步澳網次輪。擔任喬帥技術教練三年、去年底才分家的貝克（Boris Becker）接受CNN訪問說，喬科的重心已不在網球上，要做出「犧牲」。

貝克：「自從去年法網奪冠後他的心態就改變了，重視的目標排序出現變化，把生活重心擺在家庭，但這不是一個球王該有的心態，直到澳網他仍沒有調適好。」對於喬帥要如何找回往日巔峰表現貝克也說道，這要取決於他的求勝慾，雖然喬科維奇才華洋溢，也懂得如何找回手感及節奏，但重點在於他願不願意犧牲，全心的專注在球場。

其實早在去年11月喬科維奇剛開始走下坡時貝克就表示，喬帥連贏4座大滿貫冠軍後失去動力，加上費德爾（Roger Federer）及納達爾（Rafael Nadal）先後因傷休養：「在今年最顛峰的時刻失去對手，這影響到他拚鬥的企圖」。

喬科維奇昨天在賽後訪問相當平靜，雖然難掩失望，但也不斷肯定對手伊斯托明：「他的表現在水準之上，贏得合理」。被問到從這場比賽得到什麼收穫，喬帥謙虛的回答：「每天都要學習，不該等到輸了才思考這個問題。」

喬科維奇賽後訪問。（歐新社）