MLB》與殷仔組左右護法 馬林魚換來紅人勝投王
2017/01/20 08:14
史崔利。（資料照，美聯社）
〔記者張浩群／綜合報導〕馬林魚隊去年痛失王牌投手費南德茲（Jose Fernandez），季後積極補強先發輪值，今天與紅人達成交易，用3名頂級新秀卡斯提歐（Luis Castillo）、布萊斯（Austin Brice）、懷特（Isaiah White）換來去年投出生涯年的28歲右投史崔利（Dan Straily）。
闖蕩大聯盟5年換過4隊的史崔利，上季在紅人繳出生涯代表作，14勝8負、162K、防禦率3.76，勝場數、三振、防禦率都是生涯最佳，而去年能吃下191.1局，也是生涯新高，堪稱是一名十分耐投並且穩定的先發投手，不過他和旅美好手陳偉殷一樣容易挨轟，被敲出31轟與國民賽揚強投薛哲（Max Scherzer）並列國聯最多。
馬林魚在交易來史崔利後，本季先發輪值預計將有陳偉殷、沃奎茲（Edinson Volquez）、史崔利、柯勒（Tom Koehler）及康利（Adam Conley）和史崔利，以目前輪值來看，陳偉殷有機會再度扛下開幕戰先發的重任。
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