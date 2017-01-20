NBA》明星賽先發出爐！ 魏斯布魯克成遺珠
2017/01/20 08:22
〔體育中心／綜合報導〕NBA明星賽先發名單出爐，雷霆後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）沒有名列其中。本季魏少的表現比勇士柯瑞（Stephen Curry）還要亮眼，但柯瑞依舊保持高人氣，哈登（James Harden）也得到球迷青睞，因此魏少在後衛票選中落敗。
據《ESPN》報導指出，西部先發5人分別是勇士後衛柯瑞與前鋒杜蘭特（Kevin Durant）、火箭後衛哈登（James Harden）、馬刺前鋒雷納德（Kawhi Leonard）、鵜鶘中鋒戴維斯（Anthony Davis）。
東部先發5人則是騎士後衛厄文（Kyrie Irving）與前鋒詹姆斯（LeBron James）、暴龍後衛德羅森（DeMar DeRozan）、公鹿前鋒亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、公牛前鋒巴特勒（Jimmy Butler）。
魏斯布魯克（中）沒有入選先發5人。（資料照，法新社）
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