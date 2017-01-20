NBA》時間會證明一切 杜蘭特：我是奧州籃球先驅

杜蘭特（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）本季離開效力多年的雷霆，轉戰勇士，因此只要是對上老東家的比賽總是格外引人關注。而兩隊2月12日將在雷霆主場再度交手，杜蘭特也調整好心態面對以前的球迷。

本季與雷霆的兩場比賽，勇士都取得了壓倒性的勝利，但下次勇士將移師奧克拉荷馬，離開主場後，勇士能否再度獲勝，令人好奇。

而杜蘭特也了解屆時當地球迷對他並不會太友善，但他相信時間會解釋一切。「我不預期我會受到溫暖的歡迎，我只是去打一場客場比賽，我已經與雷霆交手兩次，看到以前的球衣我不會感到怪異，我只是回到我以前待了八年的球場。」

「我知道雷霆球迷現在不會為我歡呼，因為這一切才剛發生。不過也許當我的職業生涯結束後，人們回頭看時就會發現，我其實是奧克拉荷馬籃球的開路先鋒。」