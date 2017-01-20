NBA》遭灰狼出售 盧比歐樂見其成
2017/01/20 11:31
盧比歐（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕灰狼先前傳出將要出售「西班牙金童」控衛盧比歐（Ricky Rubio），以求新圖變。而盧比歐本人對於球團的這樁交易可說是非常支持。
盧比歐在接受採訪時，毫不避諱的談論自己的交易傳言，甚至表示支持灰狼的決定。「我們現在的表現不如預期，所以有些改變是好事。」
灰狼目前戰績14勝28負，在西部排名第13，表現不甚理想，盧比歐在前幾個月也表達對球隊困境的不滿。而在效力灰狼的六年期間，盧比歐都沒打過季後賽。
盧比歐本季場均可得7.9分、8.1助攻，許多球隊都欣賞他傳球的能力，再加上盧比歐本人對於交易也樂觀其成，因此轉隊的時間可能指日可待。
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