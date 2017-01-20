MLB》金鶯開3年11億 簽回美聯全壘打王

川柏。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國媒體紛紛報導，美聯全壘打王川柏（Mark Trumbo）與金鶯隊達成3年3750萬美元（約11億9238萬元）的合約共識。

川柏上季轟出勇冠全聯盟的47轟、108打點、打擊率2成56，球季後拒絕金鶯1年1720萬美元（約5.4億新台幣）的合格報價，成為自由球員，水手、洛磯等球隊有意延攬，但遲遲沒有後續。

先前曾傳出金鶯隊曾向川波提出4年合約報價，但雙方在薪水上有落差，因此報價被球團撤回。《ESPN》今天報導，根據消息人士透露，川柏同意與金鶯的3年3750萬美元合約，重回金鶯隊。

川柏。（資料照，法新社）