國王盃》內馬爾罰球建功 巴薩終結作客皇社10年不勝 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕2016-17年西班牙國王盃8強賽第1回合，皇家社會在主場迎戰巴塞隆納，上半場內馬爾（Neymar Jr.）在禁區被犯規並親自罰進12碼球，終場巴塞隆納以1球之差小勝，在首回合佔得先機，也終結在阿諾埃塔球場的10年不勝。

皇家社會在國王盃16強賽中以2回合總比數4：2淘汰比利亞雷亞爾，巴塞隆納則在16強賽首回合1：2落敗後，回到主場3：1逆轉畢爾包競技；兩隊本季曾在聯賽第13輪以1：1戰成平手。

第20分鐘，拉基蒂奇（Ivan Rakitić）一記妙傳給內馬爾，內馬爾帶球切入禁區，打算過人時被對方絆倒。隨後內馬爾親自罰進12碼球，為巴塞隆納取得全場唯一進球。

這場比賽是恩里克當上總教練以來首度在阿諾埃塔球場贏球。巴塞隆納上一次在阿諾埃塔球場取勝是2007年，當時為巴薩進球的是伊涅斯塔（Andrés Iniesta）與埃托歐（Samuel Eto'o）。

內馬爾踢進12碼罰球。（路透社）