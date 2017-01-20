NBA》左腳阿基里斯腱撕裂 蓋伊本季報銷

蓋伊本季報銷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王球星蓋伊（Rudy Gay）昨天比賽因左腳受傷提前退場，賽後透過核磁共振檢查後確定左腳阿基里斯腱撕裂，將動手術治療，本季也宣告報銷。

30歲的蓋伊本季繳出18.7分、6.3籃板，得分僅次與隊上一哥「表弟」卡森斯，他的受傷將重創球隊和個人，國王打進季後賽機會更加渺茫，而他原本今年季後打算提前跳脫合約成為完全自由球員，但由於受傷需要很長的恢復期，蓋伊可能會選擇留在國王養傷。