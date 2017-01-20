經典賽》曾單季60轟 養樂多砲手巴倫汀加入荷蘭隊

巴倫汀。（資料照，記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽將在三月開打，台灣與荷蘭、南韓、以色列分在同一組。日本媒體報導，日職中央聯盟養樂多全壘打王巴倫汀（Wladimir Balentien）確定再披上國家隊戰袍，對台灣隊來說可要相當小心。

巴倫汀自2011年起轉戰日職養樂多，當年即拿下央聯全壘打王，並蟬聯3年、連續4年都有31轟以上，其中在2013年擊出60轟寫下日職新頁。他上季也繳出31轟、96分打點、打擊率2成69的成績，表現不俗。

巴倫汀曾在2013年經典賽、2015年的世界棒球12強賽皆披上國家隊戰袍，有對戰過台灣隊的經驗。

巴倫汀。（資料照，記者羅志朋攝）