NBA》沃爾轟29分 率巫師擊敗尼克

安東尼轟34分無用，尼克依舊敗給巫師。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今日在主場迎戰巫師，兩隊比分在第四節不相上下，但巫師沃爾（John Wall）在最後13秒一個快攻灌籃得分，取得領先。而尼克也沒把握住最後一擊，終場以110：113飲恨敗給巫師。

尼克幾度取得領先位置，但領先都不多，沒多久就遭巫師追上。此役，尼克「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）在第二節拿下25分，創下隊史單節得分紀錄。但第三節他手感冷卻，僅得1分，終場拿下34分、10籃板，紀錄之夜依舊無法幫助球隊贏球。

而羅斯（Derrick Rose）挹注20分、5籃板。前鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）也歸隊，上場29分鐘，拿下15分5籃板。尼克目前暫居東部第11。

巫師方面，沃爾攻下全隊最高29分及13助攻，波特（Otto Porter）拿下26分，其中包括6顆三分球。中鋒葛托特（Marcin Gortat）則有12分12籃板的雙十數據，巫師也順利拿下四連勝。

波特投進6顆三分球。（今日美國）