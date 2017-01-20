NBA》好悶！若未改制 恩比德、帕丘利亞上明星賽先發

恩比德（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕本季明星賽投票方式大改，原本是全權由球迷投票，但今年改為媒體與球員各握有25%的投票權，球迷投票權則縮減至50%。也因此造成許多受球迷擁戴的球員，卻不在先發名單中。

七六人新秀「推特王」恩比德（Joel Embiid）以及來自喬治亞的勇士中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia）的球迷得票數都在東西部前三名。但在經過綜合計票後，兩人雙雙落馬，無法擔任明星賽先發。

恩比德為了擠進明星賽先發花招百出，先前為了吸引粉絲投票，還自爆自己正在追求女星蕾哈娜（Rihana）。恩比德在球迷部分獲得92萬多票，在東部前場排名第3，但球員投票他排名第8，媒體投票排名第5，最終恩比德還是未能如願在新秀年就擔任明星賽先發。

而帕丘利亞在家鄉球迷的大力支持下，獲得近153萬票，在西部前場僅次於隊友杜蘭特（Kevin Durant），不過他在球員投票中排名第12，媒體投票則在第10名，加權過後無緣在明星賽先發亮相。

帕丘利亞（美聯社）