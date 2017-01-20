NBA》魏少好狂 疑罵杜蘭特是「婊子」...（影音）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆昨以100：121不敵勇士，魏斯布魯克（Russell Westbrook）與昔日戰友杜蘭特（Kevin Durant）產生嫌隙，兩人口水戰從季初至今不曾停過。賽後魏斯布魯克竟和隊友說杜蘭特是「婊子」。

賽後隊友坎特（Enes Kanter）想與杜蘭特「打招呼」，魏斯布魯克則向坎特說，「別跟那婊子說話」，這一幕被現場的轉播單位拍到，流傳至網路上，引起網友們熱議。

美媒《Sbnation》推測魏斯布魯克罵的人，除了杜蘭特外，可能還有勇士中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia），因為他昨在場上「肘擊」魏斯布魯克；D.格林（Draymond Green）也可能是魏斯布魯克罵人的對象之一。

魏斯布魯克這場繳出27分、15籃板和13助攻，收下本季第21次、生涯第58次大三元，但也發生10次失誤，也是本季第4次單場超過10次失誤。

杜蘭特（左）、魏斯布魯克（右）。（資落照，法新社）