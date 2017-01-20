NBA》冠軍只有勇士、騎士爭？ 美媒整理「四大厭煩」新聞
勇士、騎士是連兩季的冠軍賽組合。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕隨著NBA賽季進行到季中，美國媒體《Yahoo Sports》選出本季四大「最令人厭煩」的新聞。
1.D.格林的無影腳
自上季以來，D.格林（Draymond Green）的「出腳」就爭議不斷，聯盟已經多次向他警告，但D.格林表示踢腿是無可避免的「自然動作」。上季冠軍賽，D.格林曾因小動作遭禁賽，前場比賽對上騎士的一次爭議碰撞再次引起廣大討論。這名入選年度第二隊的前鋒，顯然不在意其他人的看法。
2.CBA條款使球員薪資水漲船高
在聯盟新的CBA（勞資協議）之下，球隊薪資上限提升，也是造成了本季許多球員薪水大漲的原因。然而才進行到季中，就不時有媒體炒作球星在新合約下能拿到的薪水是多高、甚至可能打破薪資紀錄，本季合約還未走完，就已經傳聞滿天飛。
3.一大群聯盟新星「獨角獸」
紐約尼克小將波辛傑斯（Kristaps Porzingis）表現亮眼，美媒以「獨角獸」形容身手全能的稀有球員。然而不只是波辛傑斯，本季同樣搶眼的灰狼湯斯（Karl-Anthony Towns）、七六人恩比德（Joel Embiid）、公鹿亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、鵜鶘A.戴維斯（Anthony Davis）甚至從未上場的狀元西蒙斯（Ben Simmons）都一律以「獨角獸」來稱呼。美國球迷對這個綽號表示毫無新意，感到厭倦。
4.冠軍就是勇士、騎士競爭
雖然這兩隊是上季的冠軍賽組合，並且本季皆繼續保有堅強陣容，但並不代表其他隊就沒有競爭力，去年雷霆差點淘汰勇士就是最好的例子。然而媒體眼中似乎只有勇士和騎士有資格爭奪冠亞軍。球迷表示:「別忘記火箭隊的哈登（James Harden）、雷霆魏斯布魯克（Russell Westbrook）甚至是新崛起的公鹿隊！」
D.格林。（資料照，法新社）
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