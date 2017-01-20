MLB》建仔後首例 洋基160火球男確定要薪資仲裁

畢坦西斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基後援投手畢坦西斯（Dellin betances）確定要與球隊進行薪資仲裁，這是自2008年的王建民之後，再有洋基球員提出薪資仲裁。

畢坦西斯在大聯盟前五年都是領底薪，季後有仲裁資格後，向球隊要求500萬美元（約新台幣1億5856萬元）的年薪，但洋基隊僅願給300萬美元（約新台幣9513萬元），雙方有200萬美元的價差。總經理凱許曼（Brian Cashman）今天表示，不會與畢坦西斯達成協議，如果沒有仲裁，雙方無法找到共同點。

「我只知道我們提交了我們認為合適的東西；他們則提交他們認為合適的。」凱許曼說，「有人會做出決定，無論哪種方式，我們都有一個好投手。」

畢坦西斯是洋基自家農場培養出來的選手，他從2011年開始就有登上大聯盟，2014年開始成為球隊主力中繼投手，他在2015年出賽70場，防禦率僅1.40且投出135次三振，超越洋基傳奇終結者李維拉（Mariano Rivera）1996年時締造的後援投手三振紀錄。值得注意的是，14、15年的防禦率各為1.40、1.50，相當優異。

畢坦西斯上賽季繳出3勝6敗、28個中繼點、12次救援點，防禦率則是偏高的3.08。

畢坦西斯提出仲裁後，這也是自2008年的王建民之後，再有洋基球員提出薪資仲裁。當年王建民要求460萬美元的年薪，球團只願給400萬美元的合約，雙方走上聽證會，最後王建民仲裁敗訴。

王建民。（資料照，法新社）