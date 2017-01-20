澳網》只花55分鐘橫掃對手 球后柯珀晉級16強
2017/01/20 12:23
球后柯珀順利晉級。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕澳網進入第三輪，剛過完29歲生日的世界球后柯珀（Angelique Kerber）今天迎戰世界排名58的捷克好手普莉絲可娃（Kristyna Pliskova），以6：0、6：4獲勝，只花了55分鐘擊敗對手，順利打進16強。
比賽才開始19分鐘科柏就拿下首盤，第二盤因為多次反拍失誤一度落後，後來連趕三局拿下第二盤，整場破對手5個發球局。球后在賽後表示自己狀態非常好，已經準備好迎戰接下來的比賽。科柏將在下一輪面對世界排名35的美國好手范德薇格（Coco Vandeweghe），兩人生涯交手兩次，都由柯珀獲勝。
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