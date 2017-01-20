拳擊》世紀對決喬不攏 前拳王梅威瑟開砲

前拳王梅威瑟。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）與UFC冠軍麥葛雷格（Conor McGregor）世紀對決價碼喬不攏，麥葛雷格及梅威瑟先後開出1億美元（約台幣31億）出場費，而UFC總裁懷特（Dana White）開出了各2500萬美元（約新台幣8億元）的價碼，三方並未達成共識。

梅威瑟昨晚在推特上貼了一張自己與麥葛雷格的身價比較圖，並挑釁地寫道：「在要求2500萬（美元）的酬勞之前，你的身價應該要超過這個價碼。你確實有2和5，但是是250萬（美元）」，這篇推文沒有經過任何查證過，單純博君一笑，也順勢虧了UFC總裁懷特開出的價碼。

在沒有任何資料公開的情況下，美媒推估麥葛雷格近三場比賽酬勞應該有400萬美元以上。麥葛雷格在去年成為UFC史上第一位進入富比士前百大收入運動員排行榜的人物，去年的酬勞加上代言總共有2200萬美元。

梅威瑟持續的刺探與討論透露出對於這場對決的興趣，這場比賽若是成真，可能成為有史以來兩大武術運動之間，最具陣容可看性及吸引力的對決。

Before you ask for $25M, be worth more than $25M. You have the "2" and the "5" right but you meant to say $2.5M not $25M. pic.twitter.com/07vaWF0hen — Floyd Mayweather （@FloydMayweather） 2017年1月19日