拳擊》世紀對決喬不攏 前拳王梅威瑟開砲

前拳王梅威瑟。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕前拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)與UFC冠軍麥葛雷格(Conor McGregor)世紀對決價碼喬不攏,麥葛雷格及梅威瑟先後開出1億美元(約台幣31億)出場費,而UFC總裁懷特(Dana White)開出了各2500萬美元(約新台幣8億元)的價碼,三方並未達成共識。

梅威瑟昨晚在推特上貼了一張自己與麥葛雷格的身價比較圖,並挑釁地寫道:「在要求2500萬(美元)的酬勞之前,你的身價應該要超過這個價碼。你確實有2和5,但是是250萬(美元)」,這篇推文沒有經過任何查證過,單純博君一笑,也順勢虧了UFC總裁懷特開出的價碼。

在沒有任何資料公開的情況下,美媒推估麥葛雷格近三場比賽酬勞應該有400萬美元以上。麥葛雷格在去年成為UFC史上第一位進入富比士前百大收入運動員排行榜的人物,去年的酬勞加上代言總共有2200萬美元。

梅威瑟持續的刺探與討論透露出對於這場對決的興趣,這場比賽若是成真,可能成為有史以來兩大武術運動之間,最具陣容可看性及吸引力的對決。

Before you ask for $25M, be worth more than $25M. You have the "2" and the "5" right but you meant to say $2.5M not $25M. pic.twitter.com/07vaWF0hen