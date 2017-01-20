NBA》下季同時留柯瑞、杜蘭特 勇士老闆有信心

杜蘭特與柯瑞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕柯瑞（Stephen Curry）今夏將成為市場上最大咖的自由球員，未來有望拿到5年2.07億美元（約新台幣66億）的頂薪合約，而勇士去年也以高薪挖來杜蘭特（Kevin Durant），球團季後將面臨巨大的薪資壓力，能否同時留下兩人，成為勇士季後最大課題。不過，勇士老闆拉寇柏（Joe Lacob）對此相當有信心。

「我不擔心不能留下他們兩人。」拉寇柏受訪時表示，他認為柯瑞和杜蘭特都傾向續約，他們有權利做任何決定，自己會尊重他們的任何選擇，就算未來奪冠或是以各種理由不續約，「這個責任我會扛下來，但我不會讓這種情況發生。」拉寇柏這樣說道。柯瑞本季結束後將成為自由球員，而杜蘭特去年夏天與勇士簽下1+1的合約，季後擁有球員選擇權，可以選擇留隊或跳出合約。

柯瑞與杜蘭特日前曾表態下季願意續留勇士的意願，這兩人若留隊，勇士仍會是一支能競爭冠軍的隊伍，球團有可能會以兩人為基底打造球隊，而這也勢必將影響到其他主力格林（Draymond Green）和湯普森 （Klay Thompson）未來的加薪空間。