NBA》錯失最後一擊 李伊：巫師教練干擾我！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今日在主場坐鎮，迎戰巫師，但最終卻以3分之差落敗，令人扼腕。而錯失最後一擊的C.李伊（Courtney Lee）表示，是巫師的助理教練干擾了他最後的進攻。

在比賽剩下最後13秒時，安東尼（Carmelo Anthony）將球傳給站在三分線上的李伊，但他卻在最後關頭又將球傳給詹寧斯（Brandon Jennings），因此錯失追平機會。

賽後李伊不甘心地表示，當時會傳球都是因為巫師助理教練西德尼（Sidney Lowe）干擾他。「我當時以為安東尼要執行最後一擊，但他把球傳給了我，之後我看到巫師歐布瑞（Kelly Oubre）在我前面，但在我的右手邊我聽到有人說『我來幫你，我在這。』於是我以為他是球員，所以我才將球傳出去。」

李伊還補充，「我不知道現在防守也是教練的工作之一，他就那樣站在我身旁對我說那些話，我籃球生涯中沒看過這種事，我希望聯盟能注意一下這件事。但我們還是輸球了，我當時應該投球的。」最後尼克以100：103敗給巫師。