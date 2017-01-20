美巡賽》波佐利首回合64桿暫領先 潘政琮並列34名
2017/01/20 11:00
潘政琮的木桿。（資料照，記者趙新天攝）
〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽CareerBuilder挑戰賽今天在加州進行第1回合，台灣好手潘政琮打出69桿暫時並列34名。
潘政琮今天在LaQuinta俱樂部出賽，從第10洞出發時，開球打進長草區，花了3桿攻上果嶺，吞下今天唯一的柏忌。他馬上在第12洞短洞抓鳥，第13洞長洞再賺1桿。
接下來9洞，小潘陸續有些挑戰，誤入沙坑和長草，但都能救Par，隨後他在第5、6洞連續長洞都抓博蒂，低於標準桿3桿作收。
領先者波佐利跟小潘一樣，是今年美巡賽新手，今天他在比賽使用的3座球場中最難打的PGA West Stadium球道，打出64桿佳績，包括第14洞從115碼外打上果嶺進洞抓下老鷹。
2011年這場比賽冠軍得主維傑格斯，今天繳出65桿，與瓦納三世、史瓦佛、奇濟爾等人並列第2。
第1回合當地下著小雨，氣溫也偏低，左手名將米寇森先前因為運動型疝氣（sports hernia）兩度動手術，這場比賽首次復出，第1回合他打出68桿，跟小潘一樣並列34名。
波佐利。（今日美國）
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