NBA》曾擊敗熱火奪冠 諾威斯基仍難忘

諾威斯基。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕達拉斯小牛今天作客邁阿密熱火，小牛曾兩度在冠軍賽和熱火碰頭，隊上招牌球星「德製坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）來到熱火主場時表示：「再次來到這裡，情緒仍激動。」

來自德國的諾威斯基多次代表國家隊出征，然而最令他難忘的還是2011年帶領小牛隊在邁阿密熱火主場拿下NBA總冠軍。諾威斯基說：「我實在不常回憶當年勇，我想專心活在當下，但來到這個地方，走過那些曾待過的旅館、建築，實在太難忘了。」

今年是諾威斯基征戰NBA的第19季，他有機會在本季挑戰30000分的里程碑，以他對籃球的貢獻，未來也幾乎確定入選名人堂。而本季將滿39歲的諾威斯基還剩一年合約，不一定會走完。今天的比賽極有可能是他最後一次對上熱火，等於是另類的「告別戰」。

諾威斯基說：「2006年兵敗邁阿密我永生難忘，但2011年的回憶鐵定更加甜美。」

諾威斯基。（USA Today Sports）