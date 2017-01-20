NBA》詹姆斯、厄文領軍 騎士主場讓太陽無光
2017/01/20 11:34
〔體育中心／綜合報導〕剛入選明星賽先發的騎士後衛厄文（Kyrie Irving）與「詹皇」詹姆斯（LeBron James），碰上太陽隊聯手拿下47分，幫助騎士以118：103輕取對手，並拿下主場第30勝，追平上季前41場的主場戰績。雖然太陽隊中鋒錢德勒（Tyson Chandler）拿下22分、16籃板，但太陽還是輸球，吞下最近5場比賽的第4敗。
在慘敗給勇士35分之後，騎士在今天的比賽裡打得相當凶悍，儘管洛夫（Kevin Love）因傷缺陣，但佛萊（Channing Frye）攻下18分、10籃板，稱職地填上禁區空缺。太陽一度在第4節中段追到92：104僅落後12分，但詹姆斯很快地幫球隊拉開比數。
詹姆斯全場攻下21分、9籃板、15助攻，差1籃板就完成大三元，尚伯特（Iman Shumpert）拿下17分，瓊斯（James Jones）也拿下14分；太陽部分，布雷德索（Eric Bledsoe）與錢德勒一樣拿22分，布克（Devin Booker）也攻下21分。
詹姆斯（中）。（USA Today）
厄文（右）。（USA Today）
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