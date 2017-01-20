MLB》陳偉殷連續5年 擔任電玩遊戲台灣版封面人物

電玩遊戲台灣版今年的陳偉殷封面。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕陳偉殷今年擔任PS4遊戲「MLB THE SHOW 2017」的台灣版代言人，也是連續5年擔任這款遊戲的封面人物，今天出席台北國際電玩展PlayStation開幕儀式時表示，早在赴美的第1年就玩過這款遊戲。

陳偉殷指出，遊戲中沒有特別愛用的球員，都用自己熟悉的球隊金鶯或馬林魚，對於選手基本資料、能力值等數據設定，他也不太注意自己的，覺得那是別人對他的看法，「不過這個遊戲愈做愈逼真了。」他說。

陳偉殷表示，在美國有跟旅美小聯盟球員打遊戲交流，玩最多是赴美第1年，常跟林子偉、胡智為PK，「子偉最厲害，打到最後都沒人敢跟他玩，因為比數都是廿幾比零的。」他說。

陳偉殷連續5年擔任電玩遊戲台灣版封面人物。（記者徐正揚攝）

電玩遊戲台灣版前4年的陳偉殷封面。（記者徐正揚攝）