NBA》無緣明星賽先發 豪哥替魏少抱不平

魏斯布魯克。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕本屆明星賽先發名單出爐,雷霆「大三元製造機」魏斯布魯克(Russell Westbrook)高票落選,引發外界熱議。籃網台裔後衛林書豪則在推特上貼文抱不平。

魏斯布魯克本季場均繳出30.6分、10.6籃板、10.4助攻「場均大三元」的鬼神數據,是繼「大O」羅伯森(Oscar Robertson)之後的第一人,雖然球季還未結束,但他仍有機會成為55年首位完成這項壯舉的球員,本季累積21次大三元,也是21世紀後的第一人。

而本屆明星賽西部後場票選相當激烈,柯瑞(Stephen Curry)以高人氣穩居第一,而另一名先發位置則由哈登(James Harden)和魏斯布魯克競爭,這也堪稱是年度MVP前哨戰,最後由哈登擠下魏少,魏斯布魯克無緣先發。值得一提的是,魏少本季達成21次大三元,比入選明星賽先發的十人加起來還要多。

林書豪在推特貼文替魏少抱屈:「聯盟得分王、場均大三元的人居然不夠格打明星賽先發!」對魏少不能入選明星賽先發大感意外。

If leading the league in ppg and averaging a triple double isnt good enough lol #sheeesh #PGpositionsnojoke