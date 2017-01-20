NBA》無緣明星賽先發 豪哥替魏少抱不平

魏斯布魯克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本屆明星賽先發名單出爐，雷霆「大三元製造機」魏斯布魯克（Russell Westbrook）高票落選，引發外界熱議。籃網台裔後衛林書豪則在推特上貼文抱不平。

魏斯布魯克本季場均繳出30.6分、10.6籃板、10.4助攻「場均大三元」的鬼神數據，是繼「大O」羅伯森（Oscar Robertson）之後的第一人，雖然球季還未結束，但他仍有機會成為55年首位完成這項壯舉的球員，本季累積21次大三元，也是21世紀後的第一人。

而本屆明星賽西部後場票選相當激烈，柯瑞（Stephen Curry）以高人氣穩居第一，而另一名先發位置則由哈登（James Harden）和魏斯布魯克競爭，這也堪稱是年度MVP前哨戰，最後由哈登擠下魏少，魏斯布魯克無緣先發。值得一提的是，魏少本季達成21次大三元，比入選明星賽先發的十人加起來還要多。

林書豪在推特貼文替魏少抱屈：「聯盟得分王、場均大三元的人居然不夠格打明星賽先發！」對魏少不能入選明星賽先發大感意外。

If leading the league in ppg and averaging a triple double isnt good enough lol #sheeesh #PGpositionsnojoke — Jeremy Lin （@JLin7） 2017年1月20日