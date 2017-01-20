MLB》備戰新球季 陳偉殷：目標開幕戰先發

陳偉殷（左）出席台北國際電玩展PlayStation開幕儀式。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕陳偉殷明天就要返回美國備戰新球季，美國媒體預測，他有機會再次擔任馬林魚開幕戰先發投手，他也會會朝這個目標努力。

陳偉殷指出，春訓還沒開始，球隊也還沒公佈開幕戰先發，每個人都有機會，但他仍會朝這個目標努力，擔任開幕戰先發次數永不嫌多，他會爭取這個機會。

陳偉殷明晚10點將與王維中一同搭機返美，前往波拉斯經紀公司的私人訓練中心進行自主訓練，他表示，目前還沒開始牛棚，在春訓報到前會加緊腳步，去年進度有點落後，今年希望可以趕上進度。