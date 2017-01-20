富邦盃》女投胡品葳開轟 不敗豐田淘汰衛冕軍晉8強

豐田國小陽益政（右起）、楊俊楓、胡品葳與江伯霖四人轟出全壘打。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦盃奪冠熱門台東豐田，今對衛冕軍彰化東山砲火猛烈，全場轟出4發全壘打，加上6名投手車輪戰策略奏效，終場以8：4預賽全勝之姿挺進8強，將於明天宿敵台東紅葉。

豐田今派女投胡品葳先發，她在上投手丘前就先在首局轟出陽春砲，先馳得點，但下半局登板遭遇亂流，被東山張誠皓轟出逆轉2分砲，所幸隊友力挺，2局上狂敲5安打，包括江伯霖與楊俊楓的全壘打，狂灌6分奠定勝基。

胡品葳是富邦盃唯二女球員，但投打表現都不輸給男生，昨天後援2局18球無失分奪勝投，今天雖然投1局掉2分，打擊上卻轟出生涯首發全壘打，胡品葳說，比起投球投得好，打全壘打更開心。豐田總教練方穎豐也說，胡品葳的搶眼表現讓他對女孩子打球的看法完全改觀。

自從去年7月起，豐田就從未輸過球，接連奪勝求盃、金龍盃及徐生明盃冠軍，但上次輸球對手就是紅葉。面對八強賽首戰將對上紅葉，方穎豐表示，本屆盃賽主要目標就是想對上紅葉跟龜山，已準備好對方可能會派上王牌張秉宏。

豐田國小陳培力（左）敲出安打，奮力跑向三壘。（記者陳志曲攝）

豐田國小楊俊楓轟出全壘打。（記者陳志曲攝）

豐田國小拿下勝利。（記者陳志曲攝）