NBA》明星賽投票爭議 美媒建議這兩點可改進

帕丘利亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公布2017年明星賽先發球員，由於票選制度的改變，球迷得票數最高的球員不一定會入選先發。其中最好的例子是勇士隊中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia），雖然在家鄉喬治亞同胞的大力支持下，在球迷得票數拿下第二名，領先第三名逾20萬票，但在加入媒體及球員的投票後就被擠出先發名單外。

新制度帶來先發名單的變動，是聯盟樂見的。帕丘利本季數據僅5.5 分、5.9籃板，和一般認知的明星球員數據有所差距。美國媒體《SB NATION》認為投票制度有所進步，但也點出了兩大可以改進的地方。

1.總排名相同應優先看媒體及球員票

球迷票50％，媒體及球員票各25％，進行加權計算後，西區的柯瑞（Stephen Curry）和魏斯布魯克（Russell Westbrook）、東區的I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）和德羅森（DeMar DeRozan），擁有相同排名。這種狀況下，聯盟會優先選擇球迷得票數較高的球員擔綱先發。美媒認為應該由更了解選手的媒體及球員票數決定。

2.應禁止球員投票給自己

本次參與投票的球員共計324人，其中竟有許多「一票球員」，將明星賽投票投給自己。美媒表示雖然影響不大，但防止這種行為發生能使明星賽的球員投票更公平。