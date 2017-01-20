澳網》搶七大戰勝出 瓦林卡晉級16強

瓦林卡順利晉級16強。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第4的瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka）今天迎戰世界排名29的塞爾維亞選手特洛伊基（Viktor Troicki），以3：6、6：2、6：2、7：6（9：7）擊敗對手，晉級16強。

首盤瓦林卡非受迫性失誤高達14次，連續被破發三局落後，第二盤開始找回自己節奏，發球時速高達210公里，狠追兩盤。第三盤卻不是如此順利，比數來到5：4時，瓦林卡錯過了拿下勝利的機會，讓對手特洛伊基拚到搶七，戰況一度膠著，兩人維持平手，激戰2.5小時後由瓦林卡獲勝。

特洛伊基。（歐新社）