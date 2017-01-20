NBA》兩老將缺陣 雷納德率新秀刺穿金塊
2017/01/20 14:08
〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天賽前確定兩名老將帕克（Tony Parker）、加索（Pau Gasol）因傷缺陣，但靠著雷納德（Kawhi Leonard）與兩名新秀的優異表現，以118：104擊敗來訪的金塊。
前3場比賽金塊每場都得125分以上，總計送出33次助攻，一舉站上西部第8名。不過上次在丹佛碰上馬刺，金塊以28分之差落敗。馬刺今天讓新秀D.穆雷（Dejounte Murray）頂替帕克先發，李伊（David Lee）頂替加索先發。少了這兩名大將，馬刺打得並不順利。
金塊新秀J.穆雷（Jamal Murray）在第2節一開始連得8分，幫助球隊在上半場超前，但馬刺靠著貝坦斯（Davis Bertans）與D.穆雷的外線保住領先。第3節，馬刺打出一波15：0，金塊在4分鐘之後才首度得分。三節打完，馬刺以92：81領先。
第4節金塊靠著約基奇（Nikola Jokic）頻頻在外線開火，一度將差距縮小到個位數，但馬刺靠著老將吉諾比利（Manu Ginobili）連得4分，格林（Danny Green）三分命中，穩穩掌握領先到終場。
雷納德全場拿下34分，D.穆雷首度先發就拿下生涯新高的24分，李伊得到10分、16籃板，三人是馬刺獲勝的關鍵人物；約基奇攻下全場最高的35分，並抓下12籃板，巴頓（Will Barton）攻下18分、7助攻。
雷納德。（美聯社）
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